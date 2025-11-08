Milan Juventus Women 2-1 LIVE | De Jong si supera su Ijeh

di Mauro Munno Milan Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Quinta partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo aver centrato due vittorie allo scadere con Lazio e Ternana, affronta il Milan in trasferta. Le bianconere hanno la possibilità di accorciare sulla Roma prima in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juventus Women 2-1: sintesi e moviola. 73? Occasione per la Juve – Keijzer riesce ad allontanare nei pressi della linea un pallone impazzito in area 72? Parata De Jong – Super riflesso dell’olandese che dice no alla deviazione sotto misura di Ijeh. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juventus Women 2-1 LIVE: De Jong si supera su Ijeh

