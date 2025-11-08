Milan Juventus Women 2-1 | bianconere di nuovo ko non basta Girelli

di Mauro Munno Milan Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Quinta partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo aver centrato due vittorie allo scadere con Lazio e Ternana, affronta il Milan in trasferta. Le bianconere hanno la possibilità di accorciare sulla Roma prima in classifica. Milan Juventus Women 2-1: sintesi e moviola. 85? Tiro Krumbiegel – Bel destro incrociato da dentro l’area, largo di mezzo metro 83? Occasione Pinto – Lasciata sola sugli sviluppi di corner, non inquadra la porta di testa da due passi 83? Traversa Girelli – Trova la parte alta del montante con un colpo di testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

