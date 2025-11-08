Milan Juventus Women 2-1 | bianconere di nuovo ko non basta Girelli
di Mauro Munno Milan Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Quinta partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo aver centrato due vittorie allo scadere con Lazio e Ternana, affronta il Milan in trasferta. Le bianconere hanno la possibilità di accorciare sulla Roma prima in classifica. Milan Juventus Women 2-1: sintesi e moviola. 85? Tiro Krumbiegel – Bel destro incrociato da dentro l’area, largo di mezzo metro 83? Occasione Pinto – Lasciata sola sugli sviluppi di corner, non inquadra la porta di testa da due passi 83? Traversa Girelli – Trova la parte alta del montante con un colpo di testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
"10 mayis 2009 milan juventus maci" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
“Juventus prima, Inter seconda, Milan terzo, Napoli quarto”, Michele Criscitiello non ha dubbi sulla classifica finale di questa Serie A Segui il nostro nuovo prodotto @radiotuttonapoli . La prima radio tematica sul Napoli sta arrivando! #TuttoNapoli #Rad - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Juventus Women, 2-1 le PAGELLE: Cascarino sbaglia tutto, Canzi fallisce una chance importantissima - La Juventus Women fallisce un'occasione importantissima di accorciare sulla capolista Roma che è stata fermata dalla Fiorentina. ilbianconero.com scrive
Milan-Juventus Women, sfida ad alta quota. Formazioni ufficiali, out Walti e Vangsgaard - Juventus Women: Milan: Giuliani (C), Cernoia, Kyvag, Arrigoni, Van Dooren, Mascarello, Renzotti, Ijeh, Keijzer, Piga, De Sanders. Scrive tuttojuve.com
Milan-Juventus Women, la cronaca LIVE: dalle 14 - Torna in campo la Juventus Women, sfida importante contro il Milan di Bakker. Riporta ilbianconero.com