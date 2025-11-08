Michael Shannon commenta quella scena de L’Uomo d’Acciaio | Sono orgoglioso di questo film

L’Uomo d’Acciaio ( qui la recensione ) di Zack Snyder è forse uno dei film di supereroi più controversi in circolazione. Tutto, dal suo tono cupo alla caratterizzazione del Boy Scout Blu, continua a essere oggetto di dibattito tra i fan ancora oggi. All’epoca della sua uscita, il film avrebbe dovuto rappresentare il ritorno trionfale del suo personaggio principale sul grande schermo. Invece, la scarsa accoglienza della critica (57% di RT) gli ha impedito di raggiungere il suo pieno potenziale. Ora, tuttavia, un importante difensore del film si è fatto avanti per esprimere la sua opinione: il Generale Zod in persona, Michael Shannon. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Da oggi su Netflix c'è #deathbylightning prodotta dal duo di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss, con Michael Shannon e Matthew Macfadyen. Racconta la storia vera di James Garfield, ventesimo presidente USA (suo malgrado) e Charles Guiteau l’ - facebook.com Vai su Facebook

Un'amicizia lunga 40 anni. Thomasin McKenzie sarà Audrey Hepburn in DINNER WITH AUDREY, film di Abe Sylvia sul rapporto che ha legato l'iconica attrice allo stilista Hubert de Givenchy (Ansel Elgort), nato dopo una cena a Parigi. Nel cast anche Michael - X Vai su X

Superman, 12 anni dopo Michael Shannon commenta il controverso finale di Man of Steel! - Michael Shannon riflette sul controverso finale di un film DC, difendendo la scelta discussa e il lavoro con il regista. Scrive cinema.everyeye.it

Michael Shannon e Matthew Macfadyen raccontano Death by Lightning: “Una serie che dialoga con il presente” - Death by Lightning è ambientata nel 1881, e racconta la storia vera dietro l'omicidio del presidente James A. Lo riporta msn.com

Margaret Qualley e Michael Shannon nel cast di King Snake, il nuovo film di Jeff Nichols - King Snake, il nuovo film di Jeff Nichols, è descritto come un horror gotico e vedrà nel cast Margaret Qualley, Michael Shannon e Drew Starkey. Riporta msn.com