Meloni | Mai la patrimoniale Landini rilancia il prelievo sui ricchi La premier | con la destra non si farà

Quotidiano.net | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 novembre 2025 –  È bastato il rilancio della proposta di un contributo straordinario sulle grandi ricchezze da parte del leader della Cgil, Maurizio Landini, per far ripartire lo scontro polemico sulla patrimoniale. Con Giorgia Meloni che punta a cogliere la palla al balzo per avvisare che “con la destra al governo non ci sarà mai”. E Elly Schlein che contrattacca: “Il suo governo verrà ricordato come quello dei salassi per famiglie e imprese italiane e per gli aiuti ai più ricchi”. Mentre Matteo Renzi parla di “autogol della sinistra” e Giuseppe Conte prova a chiudere la partita, smarcandosi dal Pd: “Per noi non è all’ordine del giorno”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

