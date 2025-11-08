Meloni | Mai la patrimoniale Landini rilancia il prelievo sui ricchi La premier | con la destra non si farà
Roma, 8 novembre 2025 – È bastato il rilancio della proposta di un contributo straordinario sulle grandi ricchezze da parte del leader della Cgil, Maurizio Landini, per far ripartire lo scontro polemico sulla patrimoniale. Con Giorgia Meloni che punta a cogliere la palla al balzo per avvisare che “con la destra al governo non ci sarà mai”. E Elly Schlein che contrattacca: “Il suo governo verrà ricordato come quello dei salassi per famiglie e imprese italiane e per gli aiuti ai più ricchi”. Mentre Matteo Renzi parla di “autogol della sinistra” e Giuseppe Conte prova a chiudere la partita, smarcandosi dal Pd: “Per noi non è all’ordine del giorno”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Meloni: «Mai la patrimoniale con la destra al governo». Schlein: «Aiutano di nuovo i più ricchi» - X Vai su X
Meloni: «Mai una patrimoniale con la destra al Governo» La premier ribadisce su X il no a qualsiasi tassa sui grandi patrimoni, rispondendo alle aperture del centrosinistra verso una tassazione europea Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: “Mai la patrimoniale”. Landini rilancia il prelievo sui ricchi. La premier: con la destra non si farà - Sinistra divisa in Italia Conte gelido: non è all’ordine del giorno. Scrive quotidiano.net
Patrimoniale, Meloni: "Con la Destra al governo non vedrà mai la luce" - La premier Giorgia Meloni ribadisce la sua posizione contraria alla patrimoniale, sottolineando sui social che, con la Destra ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
Meloni: «Mai la patrimoniale con la destra al governo». Schlein: «Aiutano di nuovo i più ricchi» - Poche righe con cui la premier manda un messaggio chiaro ad una parte dell'opposizio ... Segnala unionesarda.it