Meloni contro Schlein | Mai una patrimoniale con la destra

È scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. "Con la destra mai la patrimoniale ". "Con che faccia ci attacca" visto che con il suo governo "la pressione fiscale è salita al 42,8%, il massimo degli ultimi dieci anni", è il botta e risposta. Ma è tutta l' opposizione a puntare il dito contro il governo per una manovra che, è l'accusa, "aiuta i ricchi e non le fasce più deboli". Dopo che la segretaria del Pd alcuni giorni fa si è detta a favore di una tassazione europea sui miliardari, il tema è stato rilanciato ieri dal segretario della Cgil Landini e ripreso dalla sinistra di Avs, che rivendica di essere da sempre a favore di una tassazione dei patrimoni più grandi per liberare risorse da destinare a chi è in difficoltà.

