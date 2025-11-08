Meloni contro Schlein | Mai una patrimoniale con la destra
AGI - È scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. "Con la destra mai la patrimoniale ". "Con che faccia ci attacca" visto che con il suo governo "la pressione fiscale è salita al 42,8%, il massimo degli ultimi dieci anni", è il botta e risposta. Ma è tutta l' opposizione a puntare il dito contro il governo per una manovra che, è l'accusa, "aiuta i ricchi e non le fasce più deboli". Dopo che la segretaria del Pd alcuni giorni fa si è detta a favore di una tassazione europea sui miliardari, il tema è stato rilanciato ieri dal segretario della Cgil Landini e ripreso dalla sinistra di Avs, che rivendica di essere da sempre a favore di una tassazione dei patrimoni più grandi per liberare risorse da destinare a chi è in difficoltà. 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
@silviasalis propone un patto tra #Meloni e #Schlein per un fronte comune tra le donne in Parlamento sulla parità di genere e contro la violenza? Sfonda una porta già aperta da tempo. Un appello che condivido, ma che abbiamo già saputo tradurre in realtà. - facebook.com Vai su Facebook
Meloni, Schlein e la tattica su Mosca - X Vai su X
Meloni: “Con destra al governo mai patrimoniale”. Schlein: “Lei sta con i ricchi” - Un muro contro muro che rende ancora più aspra la contrapposizione tra maggioranza e opposizione, dopo l’annuncio dello s ... Da padovanews.it
Meloni chiude alla patrimoniale: “Con la destra al governo non vedrà mai la luce” - Nel pieno del dibattito sulla Manovra economica, Giorgia Meloni interviene con una posizione netta: nessuna tassa patrimoniale sarà introdotta sotto il suo ... Riporta pupia.tv
Meloni: «Mai una patrimoniale con la destra al Governo» - La premier ribadisce su X il no a qualsiasi tassa sui grandi patrimoni, rispondendo alle aperture del centrosinistra verso una tassazione europea ... Da lasicilia.it