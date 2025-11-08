Meloni contro la patrimoniale | Con la destra al governo non vedrà mai la luce Schlein | Salassi per le famiglie e aiuti ai ricchi
«Con Giorgia Meloni al governo la pressione fiscale è salita al 42,8%, il massimo degli ultimi dieci anni. Lo dicono i dati del governo, non del PD. Il governo Meloni ha aumentato le tasse per tutti. E come se non bastasse nella prossima manovra interviene sull’IRPEF e aiuta di nuovo i più ricchi anziché il ceto medio che si è impoverito. Lo dice l’ISTAT, che l’85% delle risorse andranno alle famiglie più ricche. Con che faccia stamattina si sveglia e attacca le opposizioni? Il suo governo verrà ricordato come quello dei salassi per famiglie e imprese italiane e per gli aiuti ai più ricchi », queste le parole della segretaria del Pd Elly Schlein in merito alla recente dichiarazione della premier Giorgia Meloni sull’ipotesi di una tassa patrimoniale. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Sulla patrimoniale si gioca il capolavoro mediatico della Meloni e l’ennesimo autogol mediatico del centrosinistra. Seguitemi bene. Giorgia Meloni ha drammaticamente aumentato le tasse. La pressione fiscale nel 2026 sarà al 42.8%, in crescita rispetto agli ul - facebook.com Vai su Facebook
Sulla patrimoniale si gioca il capolavoro mediatico della Meloni e l’ennesimo autogol mediatico del centrosinistra. Seguitemi bene. Giorgia Meloni ha drammaticamente aumentato le tasse. La pressione fiscale nel 2026 sarà al 42.8%, in crescita rispetto agli ul - X Vai su X
Meloni sulla patrimoniale: "Con la destra non vedrà mai la luce" - 'Meloni e Salvini rispettino i lavoratori', la controreplica del segretario della Cgil, che rispedisce al mittente l'invito a cambiare data: piuttosto 'cambino loro la manovra' dice, ricordando che lo ... Lo riporta tg.la7.it
Giorgia Meloni contro la patrimoniale, l’attacco ai partiti d’opposizione: cosa ha detto la premier - Il Governo Meloni replica duramente sul tema patrimoniale, lanciata ancora una volta dal campo largo del centrosinistra per contrasto delle disuguaglianze e per finanziare scuola, sanità e welfare. Lo riporta notizie.it
Meloni chiude alla patrimoniale: “Con la destra al governo non vedrà mai la luce” - Nel pieno del dibattito sulla Manovra economica, Giorgia Meloni interviene con una posizione netta: nessuna tassa patrimoniale sarà introdotta sotto il suo ... pupia.tv scrive