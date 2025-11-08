Meloni contro la patrimoniale | Con la destra al governo non vedrà mai la luce Schlein | Salassi per le famiglie e aiuti ai ricchi

«Con Giorgia Meloni al governo la pressione fiscale è salita al 42,8%, il massimo degli ultimi dieci anni. Lo dicono i dati del governo, non del PD. Il governo Meloni ha aumentato le tasse per tutti. E come se non bastasse nella prossima manovra interviene sull’IRPEF e aiuta di nuovo i più ricchi anziché il ceto medio che si è impoverito. Lo dice l’ISTAT, che l’85% delle risorse andranno alle famiglie più ricche. Con che faccia stamattina si sveglia e attacca le opposizioni? Il suo governo verrà ricordato come quello dei salassi per famiglie e imprese italiane e per gli aiuti ai più ricchi », queste le parole della segretaria del Pd Elly Schlein in merito alla recente dichiarazione della premier Giorgia Meloni sull’ipotesi di una tassa patrimoniale. 🔗 Leggi su Open.online