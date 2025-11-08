Meloni | Con la destra al governo la patrimoniale non ci sarà mai Schlein | Esecutivo amico dei ricchi
ROMA, 8 novembre 2025. Nella discussione sulla legge di Bilancio torna al centro il tema della patrimoniale, proposta dal centrosinistra come strumento per ridurre le disuguaglianze e finanziare scuola, sanità e welfare. La premier Giorgia Meloni risponde con fermezza sui social: «Le patrimoniali riemergono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al governo, non vedranno mai la luce». Tajani: «Cgil isolata e sempre contro». Il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani interviene durante la Conferenza nazionale sulle dipendenze a Roma, criticando duramente la Cgil: «È uno sciopero politico.
