Meloni | Con la destra al governo la patrimoniale non ci sarà mai Schlein | Esecutivo amico dei ricchi

Dayitalianews.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno del dibattito sulla patrimoniale. ROMA, 8 novembre 2025. Nella discussione sulla legge di Bilancio torna al centro il tema della patrimoniale, proposta dal centrosinistra come strumento per ridurre le disuguaglianze e finanziare scuola, sanità e welfare. La premier Giorgia Meloni risponde con fermezza sui social: «Le patrimoniali riemergono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al governo, non vedranno mai la luce». Tajani: «Cgil isolata e sempre contro». Il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani interviene durante la Conferenza nazionale sulle dipendenze a Roma, criticando duramente la Cgil: «È uno sciopero politico.

