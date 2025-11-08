Meloni | Ci lascia Beppe Vessicchio un artista che era casa era Italia

Laprimapagina.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. ‘Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio’ non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio.” Con queste parole, il premier Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio al maestro Vessicchio, simbolo di eleganza, passione e talento nella musica italiana. La sua figura resterà legata a decenni di esibizioni e programmi che hanno fatto la storia della televisione e del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

meloni ci lascia beppe vessicchio un artista che era casa era italia

© Laprimapagina.it - Meloni: “Ci lascia Beppe Vessicchio, un artista che era casa, era Italia”

Scopri altri approfondimenti

meloni lascia beppe vessicchioI messaggi di addio a Vessicchio. Meloni: «Il "dirige l'orchestra" non era solo una frase: era casa, era Italia» - Dalla premier a Salvini, tanti messaggi di addio al celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e volto televisivo. Come scrive roma.corriere.it

meloni lascia beppe vessicchioE’ morto Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra aveva 69 anni - Meloni: “Artista di grande cultura, ci mancherà” “Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto noto della ... Lo riporta lapresse.it

meloni lascia beppe vessicchioBeppe Vessicchio è morto a 69 anni per polmonite interstiziale. Addio al ‘maestro’ di Sanremo - Lo storico direttore d’orchestra è deceduto all’ospedale San camillo di Roma a seguito di una complicazione improvvisa ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Lascia Beppe Vessicchio