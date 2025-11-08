“Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. ‘Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio’ non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio.” Con queste parole, il premier Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio al maestro Vessicchio, simbolo di eleganza, passione e talento nella musica italiana. La sua figura resterà legata a decenni di esibizioni e programmi che hanno fatto la storia della televisione e del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Meloni: “Ci lascia Beppe Vessicchio, un artista che era casa, era Italia”