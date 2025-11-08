Mattarella riceve il presidente del Sudafrica | Amicizia e collaborazione con l' Italia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il presidente della Repubblica del Sudafrica, Matamela Cyril Ramaphosa. Nell'accoglierlo Mattarella ha detto: "Benvenuto. Per la Repubblica Italiana è un onore averla qui a Roma e per me è un gran piacere poter conversare con lei". Il capo dello Stato sottolinea "l'amicizia e la collaborazione che vi sono tra Sudafrica e Italia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

