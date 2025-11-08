Carugo (Como), 8 novembre 2025 – Maltrattamenti, insulti e umiliazioni diventati sempre più violenti e frequenti, fino a spingere la moglie a chiedere aiuto ai carabinieri, portando con sé le tre figlie piccole e la grande. Quest’ultima, diventata maggiorenne, negli ultimi tempi era a sua volta finita nel mirino del padre, che aveva iniziato a infierire su di lei esattamente come faceva con la moglie. Una situazione diventata insostenibile da quando l’uomo, 46 anni di origine marocchina, è rimasto disoccupato, e ha iniziato a ubriacarsi, e ad aggredire moglie e figlia, arrivando a prenderle a sberle e sputare contro di loro, oltre ai continui insulti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marito disoccupato e manesco: dopo le botte e gli insulti a moglie e figlia scatta la denuncia