Mantova si schianta contro un' autobotte | muore una 36enne incinta al nono mese

L'incidente stradale è avvenuto sulla A22, tra Mantova Nord e Nogarole Rocca: Stefania Palmieri, originaria di Modena, avrebbe partorito tra pochi giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mantova, si schianta contro un'autobotte: muore una 36enne incinta al nono mese

