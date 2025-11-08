Manovra | Landini vuole la patrimoniale Meloni | Con noi mai! L’Italia è troppo tartassata
Nel confronto sulla legge di Bilancio torna il tema della patrimoniale, rilanciato dal campo largo del centrosinistra come misura per ridurre le disuguaglianze e finanziare scuola, sanità e welfare. Secca la risposta della premier Meloni che sui social scrive: "Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al Governo, non vedranno mai la luce" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
