Roma, 7 novembre 2025 – Maurizio Landini rompe gli indugi e anche quest’autunno proclama lo sciopero generale contro la manovra: la data scelta è il 12 dicembre, anniversario della strage di piazza Fontana a Milano. Ma Giorgia Meloni non ci sta e ironizza sulla scelta del venerdì come giorno che permette il weekend lungo. Una stoccata che il leader della Cgil respinge al mittente: “Serve rispetto”. Anche se mai come in questo passaggio deve fare i conti non la completa divisione del sindacato: in piazza la Cgil andrà da sola senza neanche più la Uil, che ha in programma una sua manifestazione, come, a sua volta, farà anche la Cisl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manovra, la Cgil non ci sta. Landini: sciopero il 12 dicembre. Ironia di Meloni e Salvini: di venerdì