Manovra la Cgil non ci sta Landini | sciopero il 12 dicembre Ironia di Meloni e Salvini | di venerdì
Roma, 7 novembre 2025 – Maurizio Landini rompe gli indugi e anche quest’autunno proclama lo sciopero generale contro la manovra: la data scelta è il 12 dicembre, anniversario della strage di piazza Fontana a Milano. Ma Giorgia Meloni non ci sta e ironizza sulla scelta del venerdì come giorno che permette il weekend lungo. Una stoccata che il leader della Cgil respinge al mittente: “Serve rispetto”. Anche se mai come in questo passaggio deve fare i conti non la completa divisione del sindacato: in piazza la Cgil andrà da sola senza neanche più la Uil, che ha in programma una sua manifestazione, come, a sua volta, farà anche la Cisl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
#Sciopero generale della #CGIL il 12 dicembre (venerdì). La protesta è contro la #manovra: "Ingiusta, sbagliata e la vogliamo cambiare", dichiara il segretario Landini. "L'emergenza è il salario: c'è bisogno di aumentare i salari, questa manovra non lo fa". "B - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - Scontro sulla #Manovra. #Cgil annuncia #scioperogenerale #7novembre #Giorgietti #Meloni #Politica #Governo #TV2000 #NEWS @tg2000it - X Vai su X
Manovra, la Cgil non ci sta. Landini: sciopero il 12 dicembre. Ironia di Meloni e Salvini: di venerdì - Il segretario della Cgil da Firenze lancia l’attacco: “Legge sbagliata e ingiusta”. Riporta quotidiano.net
Cgil annuncia lo sciopero generale il 12 dicembre. Landini: 'Manovra sbagliata, non aumenta i salari' - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo stop contro la legge di bilancio. Scrive ansa.it
Landini (Cgil): «12 dicembre sciopero generale contro la Manovra» - Ad annunciarlo il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell'assemblea nazionale dei delegati del sindacato, a Firenze, ... italiaoggi.it scrive