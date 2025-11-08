Malore per Angelo Branduardi cancellato il concerto a Roma | come sta il musicista e cosa si sa sulle prossime date del tour

Angelo Branduardi è stato ricoverato per svolgere alcuni accertamenti clinici dopo un lieve malore che lo ha colpito alla vigilia della partenza per Roma. Il cantautore 73enne doveva esibirsi domani, 9 novembre, all’Auditorium Parco della Musica della Capitale con una nuova tappa del tour Il Cantico, ma l’appuntamento è stato rinviato al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, nella stessa sede. Chi non potrà assistere alla nuova data potrà richiedere il rimborso del biglietto su Ticketone o presso il botteghino dell’Auditorium, a seconda del punto d’acquisto, entro il 15 novembre. Secondo quanto si apprende dal suo entourage, il ricovero ha carattere precauzionale ed è legato alla necessità di indagare la natura del malessere. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Angelo #Branduardi colpito da #malore improvviso: rinviato il concerto a Roma - X Vai su X

Questo pomeriggio a causa di un malore sono finito dall'altra parte, ovvero nel pronto soccorso del locale nosocomio. Nonostante la conclamata carenza di organico, l'equipe sanitaria ha gestito tutti i casi con estrema professionalità. Quando si va in ospedale - facebook.com Vai su Facebook

Malore per Angelo Branduardi, cancellato il concerto a Roma: come sta il musicista e cosa si sa sulle prossime date del tour - È assistito in una struttura vicino Varese L'articolo Malore per Angelo Branduardi, cancellato il concerto a Roma: ... Lo riporta msn.com

Malore Angelo Branduardi, ricovero in ospedale e concerto annullato/ Cos’è successo e come sta - Angelo Branduardi, malore prima del concerto di Roma: i medici indagano sulla causa dell’astenia, il tour continua con date diverse. Da ilsussidiario.net

Angelo Branduardi ricoverato nel varesottto per accertamenti dopo un leggero malore: annullato concerto a Roma - La tappa romana del tour di Angelo Branduardi, prevista per domani, domenica 9 novembre, è stata rinviata a causa di un lieve malore che ha colpito l'artista, residente a Beder ... Riporta varese7press.it