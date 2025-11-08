Malore improvviso per Branduardi rinviato concerto a Roma

(Adnkronos) – Rinviato il concerto di Angelo Branduardi previsto per domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma. La decisione è stata presa a causa di un lieve malore che ha colpito l'artista. Il cantautore è stato ricoverato per sottoporsi ad accertamenti clinici e l'esibizione, parte del tour 'Il Cantico', è stata quindi posticipata. La nuova data . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

