Madri senza madre | report rivela perché il parto privo del supporto materno è un problema troppo sottovalutato
Una madre su tre affronta la maternità senza poter contare sulla propria madre, un’assenza che influisce sul benessere emotivo e fisico di genitori e bebè. Secondo il report "The Hidden Crisis of Motherless Mothers", molte neomamme sperimentano ansia, depressione e riapertura di vecchie ferite, mentre i professionisti sanitari raramente approfondiscono la questione, sottovalutando l'apporto del supporto materno in simili situazioni. Per questo esperti e associazioni chiedono di riconoscere questa mancanza come determinante sociale di salute e di introdurre nelle strutture ospedaliere percorsi di sostegno mirati per accompagnare tutte le donne verso un inizio di maternità più sereno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
No, non è facile essere madre. Noi madri non dormiamo quanto vorremmo e non quanto ne abbiamo bisogno. Non riusciamo quasi mai a fare quello che avevamo pianificato. Ci dedichiamo, diamo amore, ci trasformiamo, ci preoccupiamo, eppure quando ci - facebook.com Vai su Facebook
«Disumana una società senza madri» - Papa Francesco ha tenuto oggi, nell’Aula Paolo VI in Vaticano, la prima udienza generale del 2015 proseguendo la catechesi sulla famiglia. Riporta avvenire.it
Laura Pigozzi, psicoanalista: «Una madre che resta anche donna fa il bene della sua famiglia» - Ogni madre dovrebbe avere la possibilità di essere anche una donna, anche se non la stessa di prima». Come scrive msn.com
Una madre, un film sul senso ultimo di essere madri che emoziona e fa riflettere - Deva vive in una roulotte con sua madre e si impegna al meglio che può per guadagnarsi da vivere attraverso lavori occasionali. Da mymovies.it