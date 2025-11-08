Madri senza madre | report rivela perché il parto privo del supporto materno è un problema troppo sottovalutato

Una madre su tre affronta la maternità senza poter contare sulla propria madre, un’assenza che influisce sul benessere emotivo e fisico di genitori e bebè. Secondo il report "The Hidden Crisis of Motherless Mothers", molte neomamme sperimentano ansia, depressione e riapertura di vecchie ferite, mentre i professionisti sanitari raramente approfondiscono la questione, sottovalutando l'apporto del supporto materno in simili situazioni. Per questo esperti e associazioni chiedono di riconoscere questa mancanza come determinante sociale di salute e di introdurre nelle strutture ospedaliere percorsi di sostegno mirati per accompagnare tutte le donne verso un inizio di maternità più sereno. 🔗 Leggi su Fanpage.it