Ma il microonde rovina davvero il nostro cibo? La scienza ha una risposta definitiva

Il forno a microonde è diventato un elettrodomestico indispensabile nelle cucine italiane, presente in quasi ogni casa dalla fine degli anni Sessanta. Eppure, nonostante decenni di utilizzo quotidiano, persiste un dubbio ricorrente: scaldare il cibo nel microonde può distruggere le sue proprietà nutritive? La tecnologia a microonde fu inizialmente sviluppata per i radar e altre applicazioni militari. Solo nel 1947 il suo potere venne sfruttato specificamente per riscaldare gli alimenti. Nei vent'anni successivi, i forni a microonde commerciali divennero abbastanza piccoli ed economici da trasformarsi in elementi fissi della cucina moderna.

