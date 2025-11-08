Lutto nel mondo della musica scomparsa una figura napoletana | il messaggio di cordoglio del Napoli

Dolore e commozione nel mondo della musica e del calcio per la scomparsa di Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra napoletano e volto storico del Festival di Sanremo. Il maestro, grande tifoso del Napoli, è morto a 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma a causa di una complicazione improvvisa. Il club azzurro, attraverso un messaggio pubblicato su X, ha espresso il proprio cordoglio ricordando l’uomo e l’artista con parole di grande affetto. Il messaggio del Napoli. Sui canali ufficiali, la SSC Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno voluto rendere omaggio al maestro con una nota toccante: “Il presidente De Laurentiis e la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e indimenticabile direttore d’orchestra del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

