Lutto nel mondo della musica italiana | si è spento Beppe Vessicchio Il cordoglio del Napoli

8 nov 2025

Lutto nel mondo della musica e dello spettacolo: è morto oggi a Roma, all’età di 69 anni, Beppe Vessicchio, tra i più amati direttori d’orchestra italiani. Lutto nel mondo della musica italiana: è scomparso Beppe Vessicchio. Il maestro napoletano si è spento all’ospedale San Camillo, dove era ricoverato a seguito di un’improvvisa complicazione. Nato a Napoli nel 1956, Vessicchio è stato una figura iconica della cultura popolare italiana: compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra e volto televisivo inconfondibile. La sua eleganza e il suo stile unico lo hanno reso uno dei protagonisti più riconoscibili del Festival di Sanremo, dove per decenni ha diretto alcuni dei brani più amati della musica italiana, diventando un simbolo del festival. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

