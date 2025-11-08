Lutto nel mondo della musica e della tv morto a 69 anni il maestro Beppe Vessicchio

Lutto nel mondo della musica e della tv: è morto Beppe Vessicchio. Il direttore d’orchestra aveva 69 anni. fatale sarebbe stata una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente. Il decesso è avvenuto questo pomeriggio, 8 novembre, all’ospedale San Camillo di Roma – come riportato dall’Adnkronos – dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. Lutto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Lutto nel mondo della musica e della tv, morto a 69 anni il maestro Beppe Vessicchio

