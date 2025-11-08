lusitania il primo romanzo di dejan atanackovic

Nel cuore di Belgrado, in un ospedale psichiatrico risparmiato dalla guerra, un gruppo di medici e pazienti fonda una repubblica. È la Repubblica di Lusitania: una comunità utopica nata nel 1915, mentre fuori il mondo implode sotto la stupidità e la violenza, al centro del primo romanzo di Dejan Atanackovi?, artista visivo e scrittore serbo, vincitore del Premio NIN, il più importante riconoscimento letterario del suo Paese, ora tradotto in italiano da Valentina Marconi per Bottega Errante Edizioni. Atanackovi?, nato a Belgrado nel 1969 e da anni diviso tra la Serbia e Firenze, è un autore che attraversa i confini tra linguaggi: pittura, installazione, scrittura, attivismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

