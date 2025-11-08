Reggio Emilia, 7 novembre 2025 – Adesso è crisi, vera, senza se e senza ma. L’ Una Hotels cade in casa contro Treviso, ultima in classifica, prima di stasera ancora a quota 0 e apparsa, sinceramente, non trascendentale. Il problema è che Reggio si è rivelata ancora una volta inconsistente, non è mai stata in grado di prendere l’iniziativa e pur essendo stata a lungo in vantaggio, anche se di poco, si è sfaldata nell’ultimo quarto, nonostante un grande Smith, tornato agli antichi smalti, abbia provato a prendersi in spalla la squadra e a trascinarla verso la vittoria. Stavolta, almeno, non ha difettato l’atteggiamento generale, ma i biancorossi sono stati ancora una volta poco lucidi e concentrati nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Una Hotels cade in casa contro Treviso