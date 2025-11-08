Luciano Berio musica=relazione
Realizzate nell’arco di oltre quarant’anni, ciascuna come esplorazione del timbro di ogni strumento musicale, inclusa la voce, le Sequenze di Luciano Berio, del quale ricorre quest’anno il centenario dalla nascita, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
"LUCIANO BERIO-FOLK SONGS", OMAGGIO LIVE A LUCIANO BERIO "A 100 ANNI DALLA NASCITA-TRA RADICI E FOLKLORE" A MATERA CON VALENTINA COLADONATO E ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA DIRETTA DA PASQUALE CORRADO:
Ravenna Festival celebra Luciano Berio a 100 anni dalla nascita: il duo ARIA in concerto il 3 giugno al Museo Nazionale - Martedì 3 giugno alle 21 il Refettorio del Museo Nazionale di Ravenna ospita un omaggio a Luciano Berio, tra i massimi compositori del Novecento, nel centenario della nascita.
Stasera su Rai 5 omaggio a Luciano Berio a 100 anni dalla nascita - Lo Speciale "Corale" e Sinfonia per otto voci e orchestra: stasera su Rai 5 omaggio a Luciano Berio a 100 anni dalla nascita.
Festival ArteScienza, omaggio a Luciano Berio - Una giornata interamente dedicata a Luciano Berio, figura emblematica del Novecento musicale, di cui quest'anno si ricordano i cento anni della nascita.