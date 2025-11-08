Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 8 novembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 7 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (83) 46 (77) 56 (42) 78 (41) 16 (36) Cagliari: 8 (104) 19 (65) 72 (61) 2 (58) 55 (57) Firenze: 42 (114) 76 (101) 22 (62) 87 (55) 5 (55) Genova: 73 (70) 10 (64) 52 (56) 80 (54) 1 (50) Milano: 56 (83) 46 (66) 23 (64) 89 (54) 13 (47) Napoli: 33 (78) 59 (67) 58 (67) 36 (64) 90 (57) Palermo: 89 (66) 16 (48) 5 (46) 1 (43) 56 (43) Roma: 63 (100) 16 (87) 86 (72) 28 (54) 42 (52) Torino: 4 (94) 46 (86) 88 (66) 89 (65) 57 (57) Venezia: 16 (91) 71 (72) 44 (66) 57 (63) 39 (48) Nazionale: 82 (127) 59 (103) 35 (97) 73 (82) 6 (57). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 8 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

