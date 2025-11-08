Lorenzo Fontana | Battaglia contro dipendenze una delle sfide più complesse del nostro tempo – Il video

Open.online | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2025 "La battaglia contro le dipendenze è una delle sfide più complesse del nostro tempo. Ne ho parlato oggi alla Conferenza nazionale promossa dal sottosegretario Mantovano, che ringrazio". Così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana alla VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze a Roma. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

