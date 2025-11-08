Londra il T-Rex del Museo di Storia Naturale sfoggia già il maglione natalizio

È già Natale al Museo di Storia Naturale di Londra. I festeggiamenti sono iniziati con la presentazione del design del maglione natalizio 2025. Il tirannosauro rex animatronico a grandezza naturale del museo ha sfoggiato la sua versione oversize del maglione realizzato da una impresa sociale chiamata NOTJUST. Per realizzarlo ci sono voluti circa tre chilogrammi di cotone e 15 ore di tempo, a cui si sono aggiunte due ore per indossarlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Londra, il T-Rex del Museo di Storia Naturale sfoggia già il maglione natalizio

