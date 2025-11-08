Locatelli Juve, il capitano analizza lo 0-0 nel derby su Instagram. Per il centrocampista la prestazione è stata buona, ma è mancato il risultato: ora si deve ripartire da qui. Il derby della Mole numero 184 si è chiuso con un deludente 0-0, un risultato che lascia l’amaro in bocca alla Juventus e scatena le critiche sulla sterilità offensiva della squadra di Luciano Spalletti. In un clima di delusione è il capitano, Manuel Locatelli, a prendere la parola. Il centrocampista bianconero, perno della mediana di Spalletti, ha affidato al suo profilo ufficiale Instagram l’analisi a caldo della stracittadina, cercando di separare la prestazione dal risultato finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli dopo Juve Torino, messaggio alla squadra: «Meritavamo di più». Ecco cos’ha scritto sui social