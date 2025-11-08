Locatelli dopo Juve Torino messaggio alla squadra | Meritavamo di più Ecco cos’ha scritto sui social

Juventusnews24.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locatelli Juve, il capitano analizza lo 0-0 nel derby su Instagram. Per il centrocampista la prestazione è stata buona, ma è mancato il risultato: ora si deve ripartire da qui. Il derby della Mole numero 184 si è chiuso con un deludente 0-0, un risultato che lascia l’amaro in bocca alla Juventus e scatena le critiche sulla sterilità offensiva della squadra di Luciano Spalletti. In un clima di delusione è il capitano, Manuel Locatelli, a prendere la parola. Il centrocampista bianconero, perno della mediana di Spalletti, ha affidato al suo profilo ufficiale Instagram l’analisi a caldo della stracittadina, cercando di separare la prestazione dal risultato finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

locatelli dopo juve torino messaggio alla squadra meritavamo di pi249 ecco cos8217ha scritto sui social

© Juventusnews24.com - Locatelli dopo Juve Torino, messaggio alla squadra: «Meritavamo di più». Ecco cos’ha scritto sui social

Leggi anche questi approfondimenti

locatelli dopo juve torinoQuando si gioca Juventus - Torino? - Torino: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Riporta sport.virgilio.it

locatelli dopo juve torinoJuventus-Torino 0-0: diretta live e risultato finale | Serie A - Torino di Sabato 8 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net

locatelli dopo juve torinoJuventus-Torino 0-0: video e highlights - Quello granata, Paleari, si esalta già nel primo tempo ed evita il vantaggio a Conceiçao, mentre nella ... Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Locatelli Dopo Juve Torino