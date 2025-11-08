Lo strano finanziamento del nuovo porticciolo di Imperia | chi ha un posto barca dovrà ricomprarlo
Così dovrebbe in parte autofinanziarsi. Intanto è arrivato il via libera della conferenza dei servizi. Claudio Scajola: “Opera fondamentale e volano per l’economia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
