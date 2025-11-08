LIVE Musetti-Djokovic ATP Atene 2025 in DIRETTA | tra poco la finale è il giorno del giudizio per il toscano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 Il tutto però con l’incognita di cosa deciderà di fare proprio Djokovic. Giocherà? Farà una partita e lascerà Torino? L’esordio sarebbe già lunedì! 15:50 In chiave Davis, un successo odierno cambierebbe molto per Musetti: lunedì ci sarebbe l’esordio contro Jannik SINNER alle ATP Finals. Diciamo che il match di oggi potrebbe complicare l’avvicinamento alla Final 8 di Bologna, ma comunque sarebbe qualcosa di storico per l’Italia che avrebbe un derby alla prima giornata. 15:46 Con una vittoria ai danni del più vincente della storia (100 titoli ATP), Musetti non solo tornerebbe a sollevare un titolo da oltre due anni e mezzo, sarebbe anche sicuro di terminare la stagione tra i primi 8 giocatori del mondo! Ciò culminerebbe la stagione che lo ha visto affermarsi come top player del circuito maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un match che vale più di una vittoria Oggi Lorenzo Musetti andrà alla ricerca del suo terzo titolo ATP e della qualificazione alle Nitto ATP Finals battendosi contro Novak Djokovic - facebook.com Vai su Facebook
Musetti-Djokovic oggi finale Atene. Orario tv e streaming, dove vederla - X Vai su X
Musetti-Djokovic diretta finale Atene: in palio anche le Finals, segui tennis oggi LIVE - Se Lorenzo batte Nole e vince il torneo, si qualifica anche per Torino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive
Musetti-Djokovic diretta oggi, la finale dell'Atp 250 di Atene. Orario, dove vederla e Atp Finals in palio - L'azzurro, in campo contro l'eterno Novak Djokovic in una partita che mette in palio il torneo 250 di Atene giocherà per il ... Scrive ilmattino.it
LIVE Musetti-Djokovic, ATP Atene 2025 in DIRETTA: tra poco la finale, è il giorno del giudizio per il toscano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:46 Con una vittoria ai danni del più vincente della storia (100 titoli ATP), Musetti non solo tornerebbe a ... Riporta oasport.it