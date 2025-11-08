LIVE Musetti-Djokovic ATP Atene 2025 in DIRETTA | tra poco la finale è il giorno del giudizio per il toscano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 Il tutto però con l’incognita di cosa deciderà di fare proprio Djokovic. Giocherà? Farà una partita e lascerà Torino? L’esordio sarebbe già lunedì! 15:50 In chiave Davis, un successo odierno cambierebbe molto per Musetti: lunedì ci sarebbe l’esordio contro Jannik SINNER alle ATP Finals. Diciamo che il match di oggi potrebbe complicare l’avvicinamento alla Final 8 di Bologna, ma comunque sarebbe qualcosa di storico per l’Italia che avrebbe un derby alla prima giornata. 15:46 Con una vittoria ai danni del più vincente della storia (100 titoli ATP), Musetti non solo tornerebbe a sollevare un titolo da oltre due anni e mezzo, sarebbe anche sicuro di terminare la stagione tra i primi 8 giocatori del mondo! Ciò culminerebbe la stagione che lo ha visto affermarsi come top player del circuito maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

