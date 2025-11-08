LIVE Musetti-Djokovic 6-4 1-1 ATP Atene 2025 in DIRETTA | manca un set per le Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Grave errore di rovescio in palleggio, Musetti. 1-1 Altra prima, altro punto! 40-0 Ace (5°)! 30-0 Non risponde sulla seconda di dritto Nole. 15-0 Impreciso di rovescio Djokovic, urla. 0-1 Altro tipo di partenza nel secondo set per il serbo. 40-0 Slice e dritto di là. 30-0 Ace. 15-0 Lungo il dritto di Musetti. Manca un set alla qualificazione alle Finals! MUSETTI-Djokovic 6-4! Rischia la seconda ed è vincente! Bravissimo! In 50? l’azzurro si mette avanti! Seconda A-40 Grandissimo servizio, grandissima coppia di dritti. 40-40 Errore di dritto. Attenzione! 40-30 Meno male, prima alla T poi sbaglia la direzione della benedizione ma esce il lob del serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it
