LIVE Musetti-Djokovic 5-4 ATP Atene 2025 in DIRETTA | momento di chiudere il set per l’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Meno male, prima alla T poi sbaglia la direzione della benedizione ma esce il lob del serbo. Palla set! 30-30 Ahia! In rete il rovescio difensivo. 30-15 Si salva in qualche modo Musetti dalla risposta nei piedi di Djokovic. Poi spinge lui e chiude! Dai, altri due! Seconda 15-15 Eh però c’è la risposta profonda di Djokovic, sarà dura! 15-0 ACE (3°) forse il più importante scagliato da Musetti. 5-4 E allora, a breve il momento della verità per Musetti! 40-15 Ancora a rete la chiusura di Djokovic. 30-15 Servizio dritto e appoggio. 15-15 Servizio e dritto Nole. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Un match che vale più di una vittoria Oggi Lorenzo Musetti andrà alla ricerca del suo terzo titolo ATP e della qualificazione alle Nitto ATP Finals battendosi contro Novak Djokovic - facebook.com Vai su Facebook
Musetti-Djokovic oggi finale Atene. Orario tv e streaming, dove vederla - X Vai su X
LIVE Musetti-Djokovic 3-2: Lorenzo sfiora il doppio break ad Atene - L'azzurro oggi può conquistare un trofeo che manca dal 2022 e qualificarsi per la prima volta al torneo dei Maestri ... gazzetta.it scrive
ATP Atene, Djokovic-Musetti LIVE: in palio per Lorenzo titolo e qualificazione a Torino - Con una vittoria l'azzurro tornerebbe a battere il serbo, conquistando il primo titolo da ol ... Si legge su ubitennis.com
Musetti-Djokovic diretta 4-2, la finale dell'Atp 250 di Atene. Dove vederla (tv e streaming), le Atp Finals in palio - L'azzurro, in campo contro l'eterno Novak Djokovic in una partita che mette in palio il torneo 250 di Atene giocherà per il ... Come scrive ilgazzettino.it