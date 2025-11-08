LIVE Musetti-Djokovic 5-4 ATP Atene 2025 in DIRETTA | momento di chiudere il set per l’azzurro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Meno male, prima alla T poi sbaglia la direzione della benedizione ma esce il lob del serbo. Palla set! 30-30 Ahia! In rete il rovescio difensivo. 30-15 Si salva in qualche modo Musetti dalla risposta nei piedi di Djokovic. Poi spinge lui e chiude! Dai, altri due! Seconda 15-15 Eh però c’è la risposta profonda di Djokovic, sarà dura! 15-0 ACE (3°) forse il più importante scagliato da Musetti. 5-4 E allora, a breve il momento della verità per Musetti! 40-15 Ancora a rete la chiusura di Djokovic. 30-15 Servizio dritto e appoggio. 15-15 Servizio e dritto Nole. 🔗 Leggi su Oasport.it

