LIVE Musetti-Djokovic 5-3 ATP Atene 2025 in DIRETTA | meno uno per l’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio dritto e appoggio. 15-15 Servizio e dritto Nole. 0-15 La risposta di rovescio sulla riga!!! Servirebbe come il pane un altro break! 5-3 DAI! A quindici Musetti! Eravamo 15-30 con quel comodissimo smash. 40-15 ACE! 30-15 In comando fa quello che vuole il serbo, ma attenzione: sbaglia il comodo smash! 15-15 Comanda e chiude di dritto Nole. 15-0 Servizio dritto e volèe di rovescio. 4-3 A quindici Djokovic. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Sbaglia di dritto Musetti. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Prima e dritto facile. 4-2 ACE! Secondo. 40-15 Errore di dritto del serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it
