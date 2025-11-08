LIVE Musetti-Djokovic 2-1 ATP Atene 2025 in DIRETTA | due magie e subito break del toscano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto sulla riga. 3-1 AAACCCCEEEE! Primo della partita. 40-15 Risposta vincente da 40-0. 40-0 Altra palla corta! Era a metà campo e sembrava uno slice corto, Djokovic non si è mosso. 30-0 Gran prima, gran risposta. Lo scambio parte ed è bellissimo: palla corta, lob di rovescio al volo messo sulla riga da Musetti e smash facile! Il serbo ha corso ancora! 15-0 Impreciso in palleggio di dritto Nole! Dopo il grande rimpianto della prima palla break, erano entrate due prime a Djokovic: che magia però di rovescio a concretizzare un break stra-meritato per Musetti! 2-1 VINCENTEEEEE pazzesco, IL SECONDO DEL GAME! Magia lungoriga stavolta, in corsa di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

