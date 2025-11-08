LIVE Musetti-Djokovic 0-1 ATP Atene 2025 in DIRETTA | iniziata la finale della verità!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Passa di dritto Musetti! 1-1 A quindici il toscano! 40-15 Bravo Musetti a colpire lungoriga nell’angolo aperto il rovescio dopo la prima solida! 30-15 Servizio slice, dritto di là! 15-15 Volèe bassa di Djokovic a concludere l’aggressione partita dalla risposta sulla seconda. 15-0 Gran vincente da fermo con il dritto! 0-1 Servizio e dritto Nole. 40-30 Sbaglia di dritto Musetti. Let Djokovic già fermo (qualcosa con una pallina, che viene esclusa). 1° shot clock fermato della finale! 30-30 Furbo Nole a giocare il contropiede di volo. A beffare Musetti che si era ben difeso. 🔗 Leggi su Oasport.it
15:55 Il tutto però con l'incognita di cosa deciderà di fare proprio Djokovic.