LIVE MotoGP GP Portogallo 2025 in DIRETTA | Alex Marquez trionfa nella Sprint Bezzecchi sul podio 8° Bagnaia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.29 Di seguito la classifica mondiale aggiornata: 1 Marc Márquez 93 545 — Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 2 Alex Márquez 73 425 +120 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 3 Marco Bezzecchi 72 298 +247 Aprilia Aprilia Racing 4 Francesco Bagnaia 63 288 +257 Ducati Ducati Lenovo Team 5 Pedro Acosta 37 269 +276 KTM Red Bull KTM Factory Racing 6 Fabio Di Giannantonio 49 231 +314 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 7 Franco Morbidelli 21 227 +318 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 8 Fermín Aldeguer 54 190 +355 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 9 Fabio Quartararo 20 188 +357 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 10 Raul Fernández 25 146 +399 — — 11 Johann Zarco 5 137 +408 Honda Castrol Honda LCR 12 Brad Binder 33 134 +411 KTM Red Bull KTM Factory Racing 13 Luca Marini 10 128 +417 Honda Honda HRC Castrol 14 Enea Bastianini 23 106 +439 KTM Red Bull KTM Tech3 15 Joan Mir 36 93 +452 Honda Honda HRC Castrol 16 Ai Ogura 79 79 +466 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 17 Maverick Viñales 12 72 +473 — — 18 Jack Miller 43 68 +477 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 19 Alex Rins 42 63 +482 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 20 Miguel Oliveira 88 36 +509 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 21 Jorge Martín 1 34 +511 — — 22 Pol Espargaró 44 23 +522 KTM Red Bull KTM Tech3 23 Takaaki Nakagami 30 10 +535 Honda Idemitsu Honda LCR 24 Lorenzo Savadori 32 8 +537 Aprilia Aprilia Racing 25 Augusto Fernández 7 8 +537 — — 26 Somkiat Chantra 35 7 +538 Honda Idemitsu Honda LCR 27 Aleix Espargaró 41 — +545 — — 28 Michele Pirro 51 — +545 — — 29 Nicolo Bulega 11 — +545 Ducati Ducati Lenovo Team 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
