LIVE MotoGP GP Portogallo 2025 in DIRETTA | Alex Marquez trionfa nella Sprint Bezzecchi sul podio 8° Bagnaia

Oasport.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.29 Di seguito la classifica mondiale aggiornata: 1 Marc Márquez 93 545 — Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 2 Alex Márquez 73 425 +120 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 3 Marco Bezzecchi 72 298 +247 Aprilia Aprilia Racing 4 Francesco Bagnaia 63 288 +257 Ducati Ducati Lenovo Team 5 Pedro Acosta 37 269 +276 KTM Red Bull KTM Factory Racing 6 Fabio Di Giannantonio 49 231 +314 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 7 Franco Morbidelli 21 227 +318 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 8 Fermín Aldeguer 54 190 +355 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 9 Fabio Quartararo 20 188 +357 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 10 Raul Fernández 25 146 +399 — — 11 Johann Zarco 5 137 +408 Honda Castrol Honda LCR 12 Brad Binder 33 134 +411 KTM Red Bull KTM Factory Racing 13 Luca Marini 10 128 +417 Honda Honda HRC Castrol 14 Enea Bastianini 23 106 +439 KTM Red Bull KTM Tech3 15 Joan Mir 36 93 +452 Honda Honda HRC Castrol 16 Ai Ogura 79 79 +466 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 17 Maverick Viñales 12 72 +473 — — 18 Jack Miller 43 68 +477 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 19 Alex Rins 42 63 +482 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 20 Miguel Oliveira 88 36 +509 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 21 Jorge Martín 1 34 +511 — — 22 Pol Espargaró 44 23 +522 KTM Red Bull KTM Tech3 23 Takaaki Nakagami 30 10 +535 Honda Idemitsu Honda LCR 24 Lorenzo Savadori 32 8 +537 Aprilia Aprilia Racing 25 Augusto Fernández 7 8 +537 — — 26 Somkiat Chantra 35 7 +538 Honda Idemitsu Honda LCR 27 Aleix Espargaró 41 — +545 — — 28 Michele Pirro 51 — +545 — — 29 Nicolo Bulega 11 — +545 Ducati Ducati Lenovo Team 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

live motogp gp portogallo 2025 in diretta alex marquez trionfa nella sprint bezzecchi sul podio 8176 bagnaia

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Alex Marquez trionfa nella Sprint, Bezzecchi sul podio. 8° Bagnaia

Scopri altri approfondimenti

live motogp gp portogalloMotoGP diretta Sprint GP Portogallo, LIVE Portimao: Bezzecchi in pole, Bagnaia in seconda fila - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Scrive sport.virgilio.it

live motogp gp portogalloLIVE MotoGP, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Alex Marquez per la pole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12. Riporta oasport.it

MotoGP | GP Portogallo 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto) - Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito di Portimao dove a partire dalle 16:00 orario italiano si disputerà la 21esima Sprint Race della ... Si legge su motograndprix.motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Live Motogp Gp Portogallo