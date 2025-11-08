LIVE MotoGP GP Portogallo 2025 in DIRETTA | Acosta comanda 3° Bezzecchi e Bagnaia chiude la top-5 della Sprint Race
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Terzetto di testa compatto, a circa 2? Quartararo, Bagnaia e Di Giannantonio. Caduta di Bulega nel frattempo nel settore 4. -9 Grande sorpasso di Alex Marquez che sfrutta la doppia scia in rettilineo e sale in seconda piazza alle spalle di Acosta. Bagnaia e Di Giannantonio in lotta per il quinto posto. -10 Acosta fa una staccata pazzesca in curva-1 e si prende la vetta. Arriva anche Alex Marquez, mentre Quartararo e Bagnaia si allontanano. Si è creato un terzetto davanti. -11 Acosta spinge dietro al codone dell’Aprilia di Bezzecchi. Il romagnolo tiene botta e chiude le traiettorie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
#MotoGP Marco #Bezzecchi (Aprilia) conquista la #pole nel Gran Premio del Portogallo. Sul circuito di Portimao, umido per la pioggia notturna, ha preceduto Acosta (KTM) e Quartararo (Yamaha); 4° Bagnaia (Ducati), 5° Alex Marquez (Ducati Team Gresini). - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, qualifiche e pole del GP Portogallo in diretta LIVE #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #PortugueseGP - X Vai su X
MotoGP diretta Sprint GP Portogallo, LIVE Portimao: Bezzecchi in pole, Bagnaia in seconda fila - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Come scrive sport.virgilio.it
LIVE MotoGP, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Alex Marquez per la pole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12. Da oasport.it
MotoGP | GP Portogallo 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto) - Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito di Portimao dove a partire dalle 16:00 orario italiano si disputerà la 21esima Sprint Race della ... Secondo motograndprix.motorionline.com