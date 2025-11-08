LIVE MotoGP GP Portogallo 2025 in DIRETTA | Acosta comanda 3° Bezzecchi e Bagnaia chiude la top-5 della Sprint Race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Terzetto di testa compatto, a circa 2? Quartararo, Bagnaia e Di Giannantonio. Caduta di Bulega nel frattempo nel settore 4. -9 Grande sorpasso di Alex Marquez che sfrutta la doppia scia in rettilineo e sale in seconda piazza alle spalle di Acosta. Bagnaia e Di Giannantonio in lotta per il quinto posto. -10 Acosta fa una staccata pazzesca in curva-1 e si prende la vetta. Arriva anche Alex Marquez, mentre Quartararo e Bagnaia si allontanano. Si è creato un terzetto davanti. -11 Acosta spinge dietro al codone dell’Aprilia di Bezzecchi. Il romagnolo tiene botta e chiude le traiettorie. 🔗 Leggi su Oasport.it

