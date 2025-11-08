LIVE GP Brasile alle 19 le Qualifiche | Ferrari in cerca di riscatto
La Sprint si è conclusa con il successo di Lando Norris davanti ad Antonelli e Piastri. Quinto Leclerc, settimo Hamilton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gli orari di Sprint Race e qualifiche del Gp del Brasile e dove vederlo oggi in tv
Due vetture senza ritmo che fanno quello che possono: è questo il triste epilogo della Ferrari nella Qualifica Sprint del Gran Premio del Brasile
LIVE GP Brasile, alle 19 le Qualifiche: Ferrari in cerca di riscatto - La Sprint si è conclusa con il successo di Lando Norris davanti ad Antonelli e Piastri. gazzetta.it scrive
Formula 1, GP Brasile: a Norris la Sprint, va a +9 su Piastri. Super Kimi è 2°! - In prima fila c'è anche un super Kimi Antonelli, seguito da Piastri e Alonso. Da sport.sky.it
Segui la cronaca della Sprint del Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1 in diretta su Automoto.it! - Segui la cronaca della Sprint del Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1 in diretta su Automoto. Come scrive automoto.it