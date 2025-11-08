LIVE F1 GP Brasile 2025 in DIRETTA | Norris vince la Sprint Race e prova la fuga grande gara di Antonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58 La gara è finita con doppia bandiera gialla a causa di un errore di Bortoleto, finito contro le barriere. 15.56 Lando Norris vince la Sprint Race e tenta la prima fuga! Super seconda posizione per Kimi Antonelli. GIRO 2424 Ancora perfetto Norris che mantiene 67 decimi di margine su Antonelli senza doversi difendere. GIRO 2424 Inizia l’ultimo giro! Antonelli tenterà l’attacco? GIRO 2324 Russell ne approfitta e si avvicina ad Antonelli. Il distacco tra i due è di 1.380 GIRO 2324 Norris è pulito alla S di Senna riuscendo ad uscire con 7 decimi su Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: Norris vince la Sprint Race e prova la fuga, grande gara di Antonelli

Altre letture consigliate

Formula 1 2025, Gp del Brasile: orari diretta tv e streaming Tutte le informazioni sul Gp del Brasile di Formula 1 del 9 novembre, che sarà trasmesso in diretta su Sky e Now e in differita TV8. https://www.lautomobile.aci.it/attualita/formula-1-2025-gp-del-brasile- - facebook.com Vai su Facebook

LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: alle 19.30 la Sprint Qualifying, Ferrari in cerca della prestazione. McLaren favorite - - X Vai su X

F1. Sprint GP Brasile 2025, la cronaca di Interlagos in diretta LIVE - Segui la cronaca della Sprint del Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1 in diretta su Automoto. Si legge su automoto.it

F1 diretta Sprint GP Brasile, LIVE Interlagos: Piastri a muro, bandiera rossa con Norris in testa, Antonelli 2° - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Scrive sport.virgilio.it

F1, orari Gp Brasile: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche - Appuntamento per la gara domenica alle ore 18, mentre oggi sono in programma Sprint Race e qualifiche. Da sport.sky.it