LIVE F1 GP Brasile 2025 in DIRETTA | Antonelli brilla nella Sprint Norris allunga nel Mondiale Alle 19.00 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Sprint Race. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi diamo appuntamento per seguire insieme anche le qualifiche. A più tardi! 16.06 L’appuntamento è alle 19.00 con le qualifiche per la gara di domenica. Nel box di Piastri avranno tanto lavoro da fare per sistemare la monoposto dopo il contatto con le barriere della Sprint Race e permettere all’australiano di giocarsi la pole position 16.05 Questa la classifica del Mondiale costruttori con il sorpasso della Mercedes ai danni della Ferrari: 1 Mclaren 721 2 Mercedes 368 3 Ferrari 362 4 Red Bull 351 5 Williams 111 6 Racing Bulls 72 7 Aston Martin 72 8 Haas 62 9 Kick Sabuer 60 10 Alpine 21 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: Antonelli brilla nella Sprint, Norris allunga nel Mondiale. Alle 19.00 le qualifiche

Altri contenuti sullo stesso argomento

Formula 1 2025, Gp del Brasile: orari diretta tv e streaming Tutte le informazioni sul Gp del Brasile di Formula 1 del 9 novembre, che sarà trasmesso in diretta su Sky e Now e in differita TV8. https://www.lautomobile.aci.it/attualita/formula-1-2025-gp-del-brasile- - facebook.com Vai su Facebook

LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: alle 19.30 la Sprint Qualifying, Ferrari in cerca della prestazione. McLaren favorite - - X Vai su X

Formula 1, GP Brasile: a Norris la Sprint, va a +9 su Piastri. Super Kimi è 2°! - In prima fila c'è anche un super Kimi Antonelli, seguito da Piastri e Alonso. Lo riporta sport.sky.it

F1, orari Gp Brasile: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche - Appuntamento per la gara domenica alle ore 18, mentre oggi sono in programma Sprint Race e qualifiche. sport.sky.it scrive

Segui la cronaca della Sprint del Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1 in diretta su Automoto.it! - Segui la cronaca della Sprint del Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1 in diretta su Automoto. automoto.it scrive