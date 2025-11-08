LIVE Ciclocross Europei femminili 2025 in DIRETTA | van der Heijden in solitaria dal primo metro Tripletta olandese quarta una sfortunata Casasola
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:58 Quattordicesima piazza per Carlotta Borello, che taglia il traguardo a 5 minuti e 35 secondi dalla vincitrice. 15:56 LA TOP TEN DELLA PROVA FEMMINILE 1-Inge van der Heijden (NED) 50:19 2-Lucinda Brand (NED) +0:41 3-Aniek van Alphen (NED) +0:56 4-Sara Casasola (ITA) +2:03 5-Amandine Fouquenet (FRA) +2:14 6-Hèlène Clauzel (FRA) +2:35 7-Denise Betsema (NED) +2:44 8-Laura Verdonschot (BEL) +3:00 9-Kristyna Zemanova (CZE) +3:14 10-Julie Brouwers (BEL) +4:00 15:54 Taglia adesso il traguardo in quarta posizione Sara Casasola. L’azzurra paga 2 minuti e 3 secondi all’olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it
