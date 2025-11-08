L’insostenibile strategia dell’insulto
Essendo entrata per la prima volta in parlamento all’età di 29 anni, ormai 19 anni fa, Giorgia Meloni si sarà presto stufata di dover ascoltare la solita polemica anti-casta contro . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Agricoltura in ginocchio, Puglia in silenzio. Da anni denunciamo ritardi, promesse non mantenute e l’assenza di una strategia regionale per l’agricoltura. Oggi, con la crisi idrica che si fa ogni giorno più drammatica, i costi di produzione insostenibili e un siste - facebook.com Vai su Facebook