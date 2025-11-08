LinkedIn usa i dati degli utenti per addestrare l’intelligenza artificiale | come opporsi

Ventidue anni di curriculum, carriere e competenze. Ventidue anni di post, commenti e raccomandazioni. Un immenso archivio che racconta la storia lavorativa di centinaia di milioni di persone: LinkdIn venne lanciato ufficialmente nel 2003 e dal 3 novembre 2025 ha deciso di foraggiare la sua intelligenza artificiale con quei dati. Non serve fare nulla perché accada, ma si può impedirlo. La raccolta dei dati. Attraverso la modifica della policy della privacy, la piattaforma ha comunicato agli utenti europei che i loro dati personali saranno utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa. 🔗 Leggi su Panorama.it

