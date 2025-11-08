Libera | A Parma giocati più di 380 milioni di euro sette clan attivi in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna nel 2024 si è giocato quasi 10,2 miliardi di euro, tra fisico e telematico, con una vincita di oltre otto miliardi di euro. In media si spendono 2.275 euro all'anno per abitante. A confermare i dati è la fotografia scattata da Libera, nel suo rapporto 'Azzardomafie' pubblicato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it