Lewis Hamilton assolto dai commissari | ma il venerdì della Ferrari in Brasile resta terribile
Lewis Hamilton, solo undicesimo nelle Qualifiche della Sprint Race, ha rischiato di essere pure penalizzato. Ma i commissari lo hanno assolto. Il venerdì di Interlagos della Ferrari in ogni caso è stato deludente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
