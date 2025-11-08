Lewandowski al Milan? Una voce dalla Spagna fa sognare i tifosi

Lewandowski al Milan. Il futuro di Robert Lewandowski resta avvolto nell’incertezza. Il contratto dell’attaccante polacco con il Barcellona scadrà a giugno 2026, ma la sua permanenza in blaugrana appare tutt’altro che scontata. A 37 anni, l’ex bomber di Bayern Monaco e Borussia Dortmund si trova davanti a un bivio: continuare in Catalogna o aprire un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Nessuna rivoluzione, almeno per il mercato di gennaio. Lewandowski ha ribadito la sua volontà di rimanere al Barcellona fino a fine stagione, convinto di poter ancora dare un contributo importante alla causa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

