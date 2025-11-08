Legge di Bilancio l' allarme di Cia Etruria | Una batosta per l' agricoltura penalizzati i produttori
Rifinanziare il Fondo per le filiere agricole, rafforzare la gestione delle crisi di mercato e prevedere nuovi investimenti per i comparti strategici. Queste le richieste principali avanzate da Cia Etruria nel suo dossier sulla Legge di Bilancio 2026, giudicata “una batosta per l’agricoltura”. La. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Legge di bilancio, Calandrini: “Manovra ragionevole che colloca al centro famiglia, lavoro e impresa. Italia più stabile, si può crescere senza sforare” Il presidente della Commissione Bilancio del Senato rivendica la continuità del Governo Meloni: “La sua credi - facebook.com Vai su Facebook
Cia Romagna su Legge di Bilancio: batosta per l’agricoltura. Vanificato il credito di imposta, traditi gli investimenti delle imprese - Agricoltori italiani che chiede un intervento del Parlamento per correggerla ... Si legge su ravennanotizie.it
"Bozza Legge di Bilancio. Un colpo all’innovazione" - Macchinari digitali, serre automatizzate, sistemi di irrigazione intelligenti: molti giovani agricoltori imolesi hanno scommesso su queste tecnologie per rendere più moderne e sostenibili le proprie a ... Secondo msn.com
Cia: esonerare agricoltura da art.26 legge di Bilancio - Si garantisca ai produttori del settore la compensazione dei crediti di imposta con i contributi previdenz ... Lo riporta askanews.it