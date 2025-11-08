Lecce spari contro l’auto dell’allenatore Indagato consigliere regionale Puglia | Non faceva giocare il cognato

(Adnkronos) – Il consigliere uscente della Regione Puglia Mauro Vizzino e suo cognato Leonardo Perez, calciatore, sono indagati dalla Procura della Repubblica di Lecce in relazione alla vicenda del danneggiamento dell'auto dell'ex allenatore della Virtus Francavilla, squadra di calcio del campionato di serie D, Antonio Calabro, oggi in serie B alla Carrarese. La vicenda I fatti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Melendugno, spari contro l'auto dell'allenatore: indagato anche il consigliere Mauro Vizzino. È candidato con Decaro - La Procura di Lecce ha firmato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti del consigliere regionale pugliese uscente e ricandidato per il centrosinistra nella lista 'Per la Puglia', Mauro V ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Spari contro l'auto dell'allenatore Calabro: indagati Vizzino (consigliere regionale) e Perez (calciatore) - Sono indicati come mandante e istigatore dell'episodio di cronaca che vide alcuni spari contro l'auto di Antonio Calabro, allenatore della Virtus Francavilla. msn.com scrive