Milano – Gli spettatori osservano incuriositi le fiamme sputate fuori dalle marmitte. Un corteo di scooteroni e macchine preannuncia il raduno, con tanto di coreografici fuochi d’artificio. È il rumoroso preludio al pericolosissimo show che andrà in scena di lì a pochi minuti. Nel cuore della notte. Un raduno non autorizzato di veicoli super accessoriati, preannunciato con il tam tam sui social. Gare clandestine a Biassono da almeno 6 anni, i video delle folli corse L’iniziativa, non si sa se isolata o con cadenza regolare in più zone della città, è stata organizzata nelle scorse settimane; e nei giorni successivi sono rimbalzati su Instagram e Tik Tok i resoconti filmati di quello che è accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le notti brave di Bruzzano: auto truccate, fuochi d’artificio e sgommate alla rotonda. Show senza regole che preoccupa i residenti