Le menzogne della notte a teatro l’intensità multisensoriale di Gonciaruk nella rilettura di Bufalino
“Le menzogne della notte” il premiato romanzo di Gesualdo Bufalino, ha preso nuova vita nella versione teatrale di Daniele Gonciaruk, venerdì 7 novembre alla Sala Laudamo.Un viaggio globale ed immersivo, sinestesico e simbolico, un dialogo fra attori e spettatori, fra essenze olfattive. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
