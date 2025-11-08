Le mani della ‘ndrangheta su Roma | così i clan riciclano i soldi sporchi nei locali della capitale
Nel corso dell’udienza del processo Propaggine che si è tenuta il 6 novembre a Piazzale Clodio, il pubblico ministero Giovanni Musarò ha ricostruito il meccanismo di riciclaggio nei locali attuati dal clan Alvaro. E ha puntato il dito anche sulle coperture di cui avrebbero goduto da parte delle banche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
